Médica alerta: não é hora de reduzir cuidados contra o coronavírus

Duas cidades da Grande Vitória, Vitória e Serra, que passaram para o risco baixo de chance de contaminação do coronavírus, flexibilização das medidas de isolamento social, clima de feriado prolongado, reabertura de bares em algumas cidades... Para boa parte da população pode-se ter a impressão de que o pior da crise sanitária da covid-19 passou, mas, ainda assim, os especialistas orientam: não é hora de reduzir os cuidados contra a doença! Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (08), a médica infectologista Rúbia Miossi traz importantes orientações à população capixaba.