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COVID-19

Médica alerta: não é hora de reduzir cuidados contra o coronavírus

Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (08), a médica infectologista Rúbia Miossi traz importantes orientações à população capixaba

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 set 2020 às 11:23
Duas cidades da Grande Vitória, Vitória e Serra, que passaram para o risco baixo de chance de contaminação do coronavírus, flexibilização das medidas de isolamento social, clima de feriado prolongado, reabertura de bares em algumas cidades... Para boa parte da população pode-se ter a impressão de que o pior da crise sanitária da covid-19 passou, mas, ainda assim, os especialistas orientam: não é hora de reduzir os cuidados contra a doença! Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (08), a médica infectologista Rúbia Miossi traz importantes orientações à população capixaba.
“As pessoas não devem achar que a flexibilização é motivo para voltar à vida normal, lotar praias e bares, fazer festas, não usar a máscara e afrouxar os cuidados com a higiene e o distanciamento. Todos os cuidados continuam muito necessários, entre eles, usar máscara, seguir a etiqueta respiratória, higienizar as mãos com frequência, sair com cautela e moderação e, principalmente, evitar aglomerações. O cuidado individual e coletivo é ainda fundamental”, destaca.
Entrevista - Rúbia Miossi

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