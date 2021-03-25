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QUARENTENA AMPLIADA

Média móvel de mortes no ES está em aceleração, diz diretor do IJSN

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:40
ENTITY_sharp_ENTITYCoronavírusNoES Crédito: Arte Geraldo Neto
Nos últimos catorze dias, a média móvel de mortes por Covid-19 no Espírito Santo aumentou 65,37%, segundo dados desta quinta-feira (25) do Painel da Secretaria de Estado da Saúde. E esse número está em aceleração. É o que apontou o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira. "O contágio aumentou muito rápido em duas, três semanas, a partir da metade de fevereiro", explicou, ao analisar a quarentena ampliada determinada pelo governo estadual. E isso se reflete na média móvel de mortes de 14 dias. "Estamos caminhando para superar o pior momento da primeira onda, por isso devemos evitar interações". Segundo Pablo Lira, nas últimas semanas, o Espírito Santo chegou a registrar o pior índice de isolamento social do Brasil. Ouça a entrevista concedida ao CBN Cotidiano:

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