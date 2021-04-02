Média de óbitos em alta: entenda por que é preciso evitar aglomerar

A Covid-19 avança com gravidade no Espírito Santo. Os números falam por si só. Nos últimos 14 dias, a média móvel de óbitos registrou aumento de 82,91%. No caso dos casos confirmados, se a infecção continuar no ritmo atual, o Estado vai atingiu a marca de 400 mil pessoas infectadas pelo coronavírus ainda neste mês. Somente na última quinta-feira (1), foram 1.994 novas infecções. Mas por que é fundamental, principalmente neste feriado que costuma reunir pessoas, é preciso se manter distante e respeitar o isolamento social? Quem explica é o médico infectologista Mayke Armani Miranda.

"Quando temos um feriado, como é a tradição, nos chama a querer reunir com familiares e amigos. Mas nos momentos de deslizes é que também temos o risco de nos infectar. O impacto dessa quarentena não é rápido. A gente vai ver o efeito quando tivermos uma redução de casos ou estabilização, de 10 a 14 dias", explica. O infectologista ainda reforça o alerta com relação aos riscos das novas variantes do coronavírus. "A nova variante ela tem uma transmissão maior: acomete pacientes mais jovens e ainda tem uma possibilidade de transmitir mais rápida". Ouça a conversa completa!