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INFECTOLOGISTA ALERTA

Média de óbitos em alta: entenda por que é preciso evitar aglomerar

O entrevistado é o médico infectologista da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Mayke Armani Miranda

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 10:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 abr 2021 às 10:25
Covid Crédito: Pixabay
A Covid-19 avança com gravidade no Espírito Santo. Os números falam por si só. Nos últimos 14 dias, a média móvel de óbitos registrou aumento de 82,91%. No caso dos casos confirmados, se a infecção continuar no ritmo atual, o Estado vai atingiu a marca de 400 mil pessoas infectadas pelo coronavírus ainda neste mês. Somente na última quinta-feira (1), foram 1.994 novas infecções. Mas por que é fundamental, principalmente neste feriado que costuma reunir pessoas, é preciso se manter distante e respeitar o isolamento social? Quem explica é o médico infectologista Mayke Armani Miranda. 
Entrevista - Fabio Botacin - Mayke Armani Miranda - 02-04-21.mp3
"Quando temos um feriado, como é a tradição, nos chama a querer reunir com familiares e amigos. Mas nos momentos de deslizes é que também temos o risco de nos infectar. O impacto dessa quarentena não é rápido. A gente vai ver o efeito quando tivermos uma redução de casos ou estabilização, de 10 a 14 dias", explica. O infectologista ainda reforça o alerta com relação aos riscos das novas variantes do coronavírus. "A nova variante ela tem uma transmissão maior: acomete pacientes mais jovens e ainda tem uma possibilidade de transmitir mais rápida". Ouça a conversa completa!
 

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