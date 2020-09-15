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NOVO CORONAVÍRUS

Média de mortes por Covid-19 cai para um dígito no Espírito Santo

Ouça entrevista com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 set 2020 às 12:03
A taxa de infecção para o novo coronavírus no Espírito Santo caiu esta semana para RT 0,34. Em entrevista nesta terça-feira (15) à CBN Vitória, o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou o que significa esta queda, ressaltando que se considerarmos essa mesma taxa apenas para os municípios do interior, a taxa é 0,6 e para a Grande Vitória, de 0,27.
"Há uma clara tendência de queda da pandemia no Estado", refletiu. A pressão nos novos casos é maior em cidades do interior., com 75% dos últimos notificados para Covid-19, contra 25% da Grande Vitória. Já com relação a óbitos, 66% são do interior. A média de mortes para a doença desenvolvida pelo novo coronavírus também reduziu no Espírito Santo. Segundo Reblin, a média dos últimos sete dias é de apenas um dígito, ou seja de nove mortes/dia por Covid-19. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 15-09-20

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