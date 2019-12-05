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spam por telefone

Média de ligações indesejadas chega a 45 por mês, aponta pesquisa

Brasil é país onde mais se recebem ligações indesejadas, diz pesquisa

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 20:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 dez 2019 às 20:16
Telefone: você atende ligações de diferentes DDDs? Crédito: Pixabay
Um gigantesco contingente de pessoas recebe diariamente ligações indesejadas. Consideradas irritantes, esse contato faz do Brasil o país mais afetado por ligações indesejadas - o spam telefônico -, de acordo com relatório divulgado por uma empresa sueca que oferece serviço de bloqueio para chamadas não identificadas, a Truecaller. O levantamento verificou que cada cidadão recebe uma média de 45,6 ligações por mês. No último ano, o registro era de 37,5. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Diogo Moyses, explica as empresas usam o disparo feito por robôs.
"Além de spam, também podem ser chamados de robocalls. A avaliação é que isso atinge e prejudica a qualidade de vida das pessoas. Manhã, tarde e noite, essas ligações acontecem sem parar. Um caminho para minimizar isso é que se espera com a entrada em vigor no próximo ano da Lei Geral de Proteção de Dados", explica. 
Ouça a entrevista e conheça as orientações completas:
Entrevista - Fabio Botacin - Diogo Moyses - 05-12-19.mp3

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