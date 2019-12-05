Média de ligações indesejadas chega a 45 por mês, aponta pesquisa

Um gigantesco contingente de pessoas recebe diariamente ligações indesejadas. Consideradas irritantes, esse contato faz do Brasil o país mais afetado por ligações indesejadas - o spam telefônico -, de acordo com relatório divulgado por uma empresa sueca que oferece serviço de bloqueio para chamadas não identificadas, a Truecaller. O levantamento verificou que cada cidadão recebe uma média de 45,6 ligações por mês. No último ano, o registro era de 37,5. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o coordenador do programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Diogo Moyses, explica as empresas usam o disparo feito por robôs.