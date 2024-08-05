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Setor metalmecânico

Mec Show: inteligência artificial e novidades na indústria são destaques

Ouça a entrevista com Durval Vieira Freitas

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 17:09

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

05 ago 2024 às 17:09
Feira industrial Mecshow, no Pavilhão de carapina, Serra
Feira industrial Mecshow, no Pavilhão de carapina, Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Discussões sobre diversidade, sustentabilidade e uso da inteligência artificial na indústria vão ser as protagonistas da Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e de inovação industrial, que será realizada entre os dias 6 e 8 de agosto, na Serra, no Pavilhão de Carapina. São 330 marcas expositoras e 50 palestrantes renomados do setor industrial. A expectativa é superar os 18 mil visitantes da edição anterior e movimentar R$ 200 milhões em negócios. Os 20 mil m² - 10% maior que a última edição - são divididos em dois espaços: um para o setor de petróleo, gás e energia e outro para o setor industrial como siderurgia, mineração, papel e celulose. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador técnico da feira, Durval Vieira de Freitas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Durval Vieira Freitas - 05-08-24

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