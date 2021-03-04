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EM GUARAPARI

Meaípe terá 40 metros de engorda com areia para conter erosão

Ouça entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mar 2021 às 11:51
Demanda antiga da região da praia de Meaípe, em Guarapari, que há anos sofre com processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia, o governo do Estado publicou, na última semana, o edital para contratar a empresa que vai executar o projeto e as obras de contenção da erosão e restauração da região costeira. Os trabalhos serão de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o preço máximo estimado é de R$ 68.299.704,70. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto, explica que entre os serviços que serão realizados estão a execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de píer e a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro será de aproximadamente 40 metros. A obra também vai contemplar a recuperação de trecho da rodovia do Sol que foi afetado pela erosão. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 04-03-21

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