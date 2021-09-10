Meaípe: obras para conter erosão não ficarão prontas para o verão

As obras de engordamento da faixa de areia e revitalização da orla de Meaípe, em Guarapari, são demanda antiga dos moradores da cidade e turistas. Há anos, o local sofre com o processo erosivo e o avanço do mar sobre a areia. Moradores e comerciantes mostram-se preocupados que, a três meses do verão, as obras ainda não começaram. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que o processo licitatório das obras em Meaípe está em fase final de conclusão, após uma medida cautelar do Tribunal de Contas do ES. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, traz mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe! A expectativa é de que somente a contenção da erosão em um trecho de pista da Rodovia do Sol fique pronta este ano. A engorda da praia não será concluída a tempo e só deverá começar no próximo ano.