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Turismo

Meaípe: obras para conter erosão não ficarão prontas para o verão

Ouça entrevista com o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 set 2021 às 11:29
Orla de Meaípe, em Guarapari
Orla de Meaípe, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
As obras de engordamento da faixa de areia e revitalização da orla de Meaípe, em Guarapari, são demanda antiga dos moradores da cidade e turistas. Há anos, o local sofre com o processo erosivo e o avanço do mar sobre a areia. Moradores e comerciantes mostram-se preocupados que, a três meses do verão, as obras ainda não começaram. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que o processo licitatório das obras em Meaípe está em fase final de conclusão, após uma medida cautelar do Tribunal de Contas do ES. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, traz mais detalhes sobre o assunto. Acompanhe! A expectativa é de que somente a contenção da erosão em um trecho de pista da Rodovia do Sol fique pronta este ano. A engorda da praia não será concluída a tempo e só deverá começar no próximo ano. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 10-09-21.mp3

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