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Meaípe: obras para conter erosão devem começar pela rodovia

Ouça entrevista com o  diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 out 2021 às 10:34
Orla de Meaípe, em Guarapari
Orla de Meaípe, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Antiga demanda de moradores da região e turistas, as obras para contenção da erosão e restauração da região costeira da praia de Meaípe, em Guarapari, já estão autorizadas para começarem. Segundo o governo do Estado, o investimento é de R$ 67 milhões nas obras que serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, fala sobre o tema. Entre os serviços que serão realizados, informa o governo, estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3.300 metros. 
"Além da execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares com objetivo de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas. As obras incluem também a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros", informa. Ainda, de acordo com o diretor-presidente, "essa obra tão aguardada vai recuperar a atratividade turística da região. A revitalização da orla da Praia de Meaípe também vai impactar na proteção da Rodovia, uma vez que o enrocamento impede que haja fuga de areia da praia”, explica. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 26-10-21.mp3

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