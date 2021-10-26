Meaípe: obras para conter erosão devem começar pela rodovia

Antiga demanda de moradores da região e turistas, as obras para contenção da erosão e restauração da região costeira da praia de Meaípe, em Guarapari, já estão autorizadas para começarem. Segundo o governo do Estado, o investimento é de R$ 67 milhões nas obras que serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, fala sobre o tema. Entre os serviços que serão realizados, informa o governo, estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3.300 metros.

"Além da execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares com objetivo de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas. As obras incluem também a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros", informa. Ainda, de acordo com o diretor-presidente, "essa obra tão aguardada vai recuperar a atratividade turística da região. A revitalização da orla da Praia de Meaípe também vai impactar na proteção da Rodovia, uma vez que o enrocamento impede que haja fuga de areia da praia”, explica. Ouça as explicações completas!