Meaípe: obras de contenção da erosão na praia começam às vésperas do verão

As chamadas obras de engordamento da faixa de areia e revitalização da orla de Meaípe, em Guarapari, são demandas antigas dos moradores da cidade e turistas. Há anos, o local sofre com o processo erosivo. Agora, as licenças necessárias para o início das obras foram aprovadas e podem começar nas próximas semanas. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que durante a operação de dragagem os banhistas poderão ficar sem acesso à praia. No entanto, o departamento avalia com moradores, como dar início às obras, sem causar mais impacto ao comércio e turismo da região. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, fala sobre o assunto.