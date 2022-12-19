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Guarapari

Meaípe: obras de contenção da erosão na praia começam às vésperas do verão

O DER explica que com as licenças ambientais liberadas, não há como mais esperar para dar início ao projeto de enrocamento

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2022 às 11:39
Orla de Meaípe, em Guarapari
Orla de Meaípe, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
As chamadas obras de engordamento da faixa de areia e revitalização da orla de Meaípe, em Guarapari, são demandas antigas dos moradores da cidade e turistas. Há anos, o local sofre com o processo erosivo. Agora, as licenças necessárias para o início das obras foram aprovadas e podem começar nas próximas semanas. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que durante a operação de dragagem os banhistas poderão ficar sem acesso à praia. No entanto, o departamento avalia com moradores, como dar início às obras, sem causar mais impacto ao comércio e turismo da região. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, fala sobre o assunto.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Cesar Maretto - 19-12-22.mp3

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