'Me sinto muito bem acolhida', conta capixaba que vive no Canadá

O destaque desta edição do Capixabas pelo Mundo vem da conexão com o Canadá. É de lá quem fala a Thaissa Duarte, de 40 anos, natural de Vila Velha e que reside com a família em Montreal. Após viver um tempo em São Paulo, Thaissa decidiu ir viver no Canadá e por lá já fez de tudo um pouco: já foi vendedora, guia de turismo e sua paixão mesmo é pela fotografia. Ela conta detalhes da experiência de viver no exterior, benefícios e desafios. "Posso dizer que nosso primeiro ano aqui foi bem desafiador", recorda. Ouça a conversa completa!