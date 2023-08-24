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Capixabas pelo Mundo

'Me sinto muito bem acolhida', conta capixaba que vive no Canadá

A conversa é com Thaíssa Duarte, de 40 anos, natural de Vila Velha

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 18:20

Publicado em 

24 ago 2023 às 18:20
Paisagem do Canadá
Paisagem do Canadá Crédito: Pixabay
O destaque desta edição do Capixabas pelo Mundo vem da conexão com o Canadá. É de lá quem fala a Thaissa Duarte, de 40 anos, natural de Vila Velha e que reside com a família em Montreal. Após viver um tempo em São Paulo, Thaissa decidiu ir viver no Canadá e por lá já fez de tudo um pouco: já foi vendedora, guia de turismo e sua paixão mesmo é pela fotografia. Ela conta detalhes da experiência de viver no exterior, benefícios e desafios. "Posso dizer que nosso primeiro ano aqui foi bem desafiador", recorda. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 24-08-23

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