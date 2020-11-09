Matrícula: escola precisa assegurar equilíbrio e boa-fé nas relações

Pais que têm filhos em escolas particulares já se questionado sobre como fica a situação de matrículas e rematrículas para o próximo ano, em virtude de 2020 ter sido um ano atípico, marcado, além pela crise sanitária, pelos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça do Consumidor de Vitória, notificou - de forma recomendatória -, no último mês, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) para que oriente as escolas particulares a divulgarem aos pais, responsáveis e alunos uma série de informações relacionadas ao ano letivo de 2021.

Em entrevista nesta segunda-feira (09), a promotora Sandra Lengruber, que atua na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Vitória, explicou que pela recomendação, os estabelecimentos deverão encaminhar o contrato de adesão, o valor das mensalidades e anuidade, a planilha de custos para o ano de 2021 e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de 45 dias antes da data final para matrícula e rematrícula. A promotora destaca que há uma grande preocupação também com relação aos descontos aplicados este ano.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Sandra Langruber - 09-11-20

Diante da falta de entendimento com algumas instituições de ensino, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública questionando a forma como os descontos foram concedidos em 2020 contra o Colégio Sagrado Coração de Maria e notificou o Colégio Marista de Vila Velha para que apresente os critérios de descontos nas mensalidades.