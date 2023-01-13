Material escolar: volta às aulas pesa no bolso das famílias; produtos têm aumento de até 150%

Com a proximidade do início do ano letivo , vem também a procura por material escolar . Mas se a intenção é economizar, é preciso pesquisar. Um dos principais custos das famílias no período que antecede a volta às aulas pode pesar ainda mais no bolso a depender do local escolhido. Quem precisa comprar materiais escolares neste início do ano pode se surpreender com os preços dos produtos. Pesquisa realizada pelo Procon Vitória identificou produtos que tiveram aumento de até 150%, em comparação com o ano passado.

O órgão pesquisou uma lista com 13 itens básicos para crianças de até 10 anos de idade e verificou um aumento de 50,63%, no conjunto dos itens, em relação a janeiro de 2022. Para alunos a partir de 11 anos, a lista possui 14 itens e o aumento foi de 38,61%, no mesmo período. A pesquisa envolveu quatro estabelecimentos de diferentes regiões do município de Vitória e a coleta de preços foi realizada nos dias 2 e 3 deste mês. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon Vitória, Anelisa Real Kuster, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!