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Matéria-prima mais cara vai elevar custo do plástico, diz indústria

O superintendente do Sindiplast-ES, em entrevista à CBN, afirmou que a falta de matéria-prima e alta dos preços afetaram produção de plástico

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 15:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 set 2020 às 15:55
Produção de embalagens e garrafas plásticas foi afetada na pandemia Crédito: Pixabay
 
Aos poucos, as indústrias estão retomando seus parques fabris. No entanto, no setor de produção de plásticos, as empresas estão se deparando com uma dificuldade extra: a falta de matéria-prima e a escalada de preços nos últimos meses. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (Sindiplast-ES), Gilmar Almeida Nogueira, apresentou um panorama desse cenário atual. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacim - Gilmar de Almeida Nogueira - 11-09-20
Segundo Nogueira, o setor vem sofrendo para comprar resinas como polietilenos (PE) e polipropilenos (PP), usadas na fabricação de embalagens para alimentos como laticínios, biscoitos, óleos, arroz e feijão, e para produtos de higiene, bebidas e suprimentos hospitalares. "Está escasso também o policloreto de vinila (PVC), usado na fabricação de tubos e conexões para a construção civil", afirmou.
"As indústrias do Estado se organizaram e estão conseguindo manter os insumos no estoque, garantindo a produção. Mas elas estão chegando ao limite de consumo", disse o superintendente. "Se nos próximos meses, a situação continuar assim, elas vão ter muitas dificuldades. Para o próximo mês, já anunciaram um reajuste de mais de 20%. Está muito caro", explicou.

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