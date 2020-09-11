Matéria-prima mais cara vai elevar custo do plástico, diz indústria

Produção de embalagens e garrafas plásticas foi afetada na pandemia Crédito: Pixabay

Aos poucos, as indústrias estão retomando seus parques fabris. No entanto, no setor de produção de plásticos, as empresas estão se deparando com uma dificuldade extra: a falta de matéria-prima e a escalada de preços nos últimos meses. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o superintendente do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Espírito Santo (Sindiplast-ES), Gilmar Almeida Nogueira, apresentou um panorama desse cenário atual. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Gilmar de Almeida Nogueira - 11-09-20

Segundo Nogueira, o setor vem sofrendo para comprar resinas como polietilenos (PE) e polipropilenos (PP), usadas na fabricação de embalagens para alimentos como laticínios, biscoitos, óleos, arroz e feijão, e para produtos de higiene, bebidas e suprimentos hospitalares. "Está escasso também o policloreto de vinila (PVC), usado na fabricação de tubos e conexões para a construção civil", afirmou.