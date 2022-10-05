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Meio Ambiente

Mata Atlântica: novo alvo de loteamentos irregulares é Santa Leopoldina

Fiscalização identificou e confirmou uma nova fronteira de desmate: a cidade de Santa Leopoldina, Região Serrana do ES

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2022 às 10:53
Áreas desmatadas na Região Serrana do ES
Áreas desmatadas na Região Serrana do ES Crédito: MPES
A expansão imobiliária, principalmente em municípios da Região Serrana, tem sido um dos principais causadores do desmatamento da Mata Atlântica no Espírito Santo. Foi o que constatou a Operação Mata Atlântica em Pé, coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e que confirmou uma nova fronteira de desmate: Santa Leopoldina. No Espírito Santo, foram fiscalizados 49 alvos em nove municípios. Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Teresa, Santa Maria Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Linhares e Rio Bananal. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoa) do MPES), fala sobre o assunto. É a mesma expansão que já atingiu outras cidades como Domingos Martins, como relata o dirigente do Centro.
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos Vieira - 05-10-22

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