Mata Atlântica: novo alvo de loteamentos irregulares é Santa Leopoldina

A expansão imobiliária, principalmente em municípios da Região Serrana, tem sido um dos principais causadores do desmatamento da Mata Atlântica no Espírito Santo. Foi o que constatou a Operação Mata Atlântica em Pé, coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), e que confirmou uma nova fronteira de desmate: Santa Leopoldina. No Espírito Santo, foram fiscalizados 49 alvos em nove municípios. Afonso Cláudio, Domingos Martins, Marechal Floriano, Santa Teresa, Santa Maria Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Linhares e Rio Bananal. Em entrevista à CBN Vitória, o promotor de Justiça Marcelo Lemos Vieira, dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caoa) do MPES), fala sobre o assunto. É a mesma expansão que já atingiu outras cidades como Domingos Martins, como relata o dirigente do Centro.