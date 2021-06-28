Máscaras duplas previnem a disseminação das novas variantes de coronavírus

Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes Crédito: Freepik

Com a pandemia da covid-19 um grupo de pesquisadores de diversas instituições do mundo tem revisado as propriedades de filtração de produtos têxteis, por meio de máscaras, usados para a prevenção da doença. O grupo do pesquisador Roberto Pecoits-Filho, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), profissional brasileiro integrante do estudo, constatou que as chamadas máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes da doença.

“Usar uma máscara cirúrgica com outra mais simples de tecido é uma boa maneira de melhorar a filtragem e vem se mostrado eficaz na redução da transmissão na pandemia”, afirma. Apesar dos benefícios trazidos pelo “duplo mascaramento”, o especialista faz um alerta quanto à respirabilidade, que naturalmente é afetada quando se usa uma máscara de diversas camadas.

É importante que o usuário preste atenção em seu próprio conforto e caso sinta falta de ar ao usar um artefato com múltiplas camadas, pode ser que ele não seja o mais adequado. É possível realizar exercícios físicos com máscara dupla, mas também se deve prestar atenção para uma eventual falta de ar; o usuário não deve se esforçar mais do que faria normalmente. Acompanhe as explicações completas!

Cuidado

Máscaras de pano não devem ser colocadas em:

crianças menores de 2

qualquer pessoa incapaz de removê-los sem assistência

qualquer um que tem dificuldade para respirar

Lembre-se de não usar peças destacáveis, como alavancas, para crianças pequenas, pois representam risco de asfixia.

[fonte: PUCPR]