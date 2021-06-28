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Covid-19

Máscaras duplas previnem a disseminação das novas variantes de coronavírus

É o que confirma um estudo que acaba de ser publicado e que contou com a participação do grupo do pesquisador Roberto Pecoits-Filho, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:22
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes
Máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes Crédito: Freepik
Com a pandemia da covid-19 um grupo de pesquisadores de diversas instituições do mundo tem revisado as propriedades de filtração de produtos têxteis, por meio de máscaras, usados para a prevenção da doença.  O grupo do pesquisador Roberto Pecoits-Filho, professor da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), profissional brasileiro integrante do estudo, constatou que as chamadas máscaras duplas podem prevenir disseminação das novas variantes da doença. 
“Usar uma máscara cirúrgica com outra mais simples de tecido é uma boa maneira de melhorar a filtragem e vem se mostrado eficaz na redução da transmissão na pandemia”, afirma. Apesar dos benefícios trazidos pelo “duplo mascaramento”, o especialista faz um alerta quanto à respirabilidade, que naturalmente é afetada quando se usa uma máscara de diversas camadas.
É importante que o usuário preste atenção em seu próprio conforto e caso sinta falta de ar ao usar um artefato com múltiplas camadas, pode ser que ele não seja o mais adequado. É possível realizar exercícios físicos com máscara dupla, mas também se deve prestar atenção para uma eventual falta de ar; o usuário não deve se esforçar mais do que faria normalmente. Acompanhe as explicações completas!
Cuidado
Máscaras de pano não devem ser colocadas em:
crianças menores de 2
qualquer pessoa incapaz de removê-los sem assistência
qualquer um que tem dificuldade para respirar
Lembre-se de não usar peças destacáveis, como alavancas, para crianças pequenas, pois representam risco de asfixia.
[fonte: PUCPR]
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Filho - 28-06-21.mp3

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