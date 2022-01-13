Máscara PFF2/N95 é mais eficaz contra Ômicron; máscara de pano não é suficiente

Máscaras N95 e PFF2 são as que mais protegem contra o coronavírus Crédito: CDC/Pexels

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), agência de saúde dos Estados Unidos, está considerando atualizar suas orientações sobre máscaras devido ao avanço da Ômicron e recomendar as máscaras N95, que são mais protetoras contra a variante. A nova cepa já é prevalente no Brasil e é responsável por 97% das infecções por Covid-19 no Espírito Santo em janeiro. O Estado tem registrado recordes de casos nos últimos dias.

Muito comuns desde o início da pandemia, as máscaras de pano e cirúrgicas já não são suficientes para garantir uma maior proteção contra a Ômicron. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o físico Vitor Mori, pesquisador da Universidade de Vermont (EUA) e membro do Observatório COVID-19BR, explica que como a variante é mais transmissível, as medidas de proteção devem acompanhar o risco, então, é preciso usar uma máscara melhor. Acompanhe!

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Segundo ele, a máscara mais segura é a PFF2/N95, de preferência com a tira na cabeça, mas a que prende atrás da orelha também é boa opção. Esse tipo de máscara retêm 95% das partículas suspensas no ar, além de vedar melhor o nariz e a boca. Em terceiro lugar, a KN95, que é uma equivalente à PFF2, mas sem os mesmos certificados.

Caso nenhuma dessas esteja acessível, a recomendação é usar a cirúrgica com uma de pano por cima, nessa ordem porque a cirúrgica vai filtrar e a de pano terá o papel de ajustá-la melhor. Essa combinação garante ajuste mais apertado ao redor do rosto e reduz a exposição aos aerossóis. Como última opção, a cirúrgica, bem ajustada, ou a de pano, com, no mínimo, duas camadas.

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