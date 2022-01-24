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Mandamentos da segurança da navegação

Marinha intensifica fiscalização no litoral do ES durante o verão

Confira a entrevista do Capitão de fragata Fernando Cezar da Silva, da Capitania dos Portos do Espírito Santo

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 12:14

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 jan 2022 às 12:14
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha, no verão Crédito: Luciney Araújo
Regras de segurança no mar! A Marinha do Brasil promove anualmente a "Operação Verão" com ações de fiscalização que têm o o objetivo de conscientizar condutores e passageiros a navegar com segurança. Entre dezembro a março é observado um expressivo aumento do tráfego das embarcações de esporte e lazer nas águas brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória o Capitão de fragata Fernando Cezar da Silva, da Capitania dos Portos do Espírito Santo, fala sobre as ações realizadas no litoral capixaba. Ouça as explicações completas sobre o assunto!
Entrevista - Patricia Vallim - Fernando Cezar da Silva - 24-01-22

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