Marinha intensifica fiscalização no litoral do ES durante o verão

Regras de segurança no mar! A Marinha do Brasil promove anualmente a "Operação Verão" com ações de fiscalização que têm o o objetivo de conscientizar condutores e passageiros a navegar com segurança. Entre dezembro a março é observado um expressivo aumento do tráfego das embarcações de esporte e lazer nas águas brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória o Capitão de fragata Fernando Cezar da Silva, da Capitania dos Portos do Espírito Santo, fala sobre as ações realizadas no litoral capixaba. Ouça as explicações completas sobre o assunto!