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Marinha inicia Operação Verão: saiba como vai funcionar

Ouça entrevista com o tenente da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Filipe Queiroz

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 dez 2022 às 11:11
Praia de Camburi
Praia de Camburi Crédito: Leonardo Silveira/Prefeitura de Vitória
Segurança também no mar! A Operação Verão da Marinha começou nesta quinta-feira (15) com o reforço, no Espírito Santo, de 200 militares envolvidos em atividade de inspeção, com o emprego de motos aquáticas, embarcações e viaturas. A operação vai até 28 de fevereiro do próximo ano. Trata-se de uma campanha de conscientização e fiscalização do tráfego aquaviário, tendo em vista a chegada do verão, o período das férias escolares e o aumento do fluxo de turistas, elevando a presença de embarcações de esporte e recreio no litoral capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente Filipe Queiroz, encarregado de Inspeção Naval da  Capitania dos Portos, explica as ações que serão realizadas nesse período.
Entrevista Fernanda Queiroz - Tenente Filipe Queiroz -16-12-22.mp3
- Confira as recomendações para a Segurança da Navegação:
1) Conduza sua embarcação com prudência para evitar acidentes;
2) Se beber, passe o timão para alguém habilitado;
3) Mantenha distância dos banhistas para evitar acidentes;
4) Mantenha os extintores de incêndio dentro da validade;
5) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo;
6) Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;
7) Faça a manutenção correta da sua embarcação;
8) Ao sair, informe o seu plano de navegação ao iate, marina ou condomínio;
9) Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;
10) Não polua nossos mares e rios.
[fonte: Marinha]

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