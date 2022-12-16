Marinha inicia Operação Verão: saiba como vai funcionar

Segurança também no mar! A Operação Verão da Marinha começou nesta quinta-feira (15) com o reforço, no Espírito Santo, de 200 militares envolvidos em atividade de inspeção, com o emprego de motos aquáticas, embarcações e viaturas. A operação vai até 28 de fevereiro do próximo ano. Trata-se de uma campanha de conscientização e fiscalização do tráfego aquaviário, tendo em vista a chegada do verão, o período das férias escolares e o aumento do fluxo de turistas, elevando a presença de embarcações de esporte e recreio no litoral capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o tenente Filipe Queiroz, encarregado de Inspeção Naval da Capitania dos Portos, explica as ações que serão realizadas nesse período.