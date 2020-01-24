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Marinha e prefeituras vão ajudar em mutirão em Iconha, diz Casagrande

Além do Exército, governador do Espírito Santo confirma a participação da Marinha nos trabalhos de limpeza e a ajuda de outras prefeituras

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 19:53

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

24 jan 2020 às 19:53
Destruição em Iconha causada pela chuva. Crédito: Internauta
Mais de 40 militares da Marinha do Brasil, além de 220 bombeiros, 70 policiais militares, devem ir para Iconha participar do mutirão de limpeza, marcado para ocorrer neste sábado (25). A informação é do governador Renato Casagrande, em primeira mão para a Rádio CBN Vitória (92,5 FM). Iconha uma das cidades que ficaram destruídas após chuvas e enxurradas na região Sul do Espírito Santo, na última semana. Os trabalhos dos 40 homens do Exército começaram nesta sexta-feira. Com ajuda também de voluntários, o hospital da cidade já foi totalmente limpo.
O governador também confirma a vinda do ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, na próxima terça-feira (27) e sobre as notícias falsas propagadas envolvendo a relação do governo do Estado e o Federal. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Casagrande - 9.42s - 24-01-20
Sobre o mutirão para limpeza de Iconha e região, o início dos trabalhos deve ser por volta de 8 horas, com concentração no Ginásio de Esportes do Município. De acordo com Renato Casagrande, mesmo com o grande efetivo composto pelo total de quase 300 homens do governo, ainda não é possível a previsão de término das ações de limpeza e recuperação do município.
"Espero que a gente dê passos adiante com uma maior velocidade nas ações no local, entretanto, não conseguiremos acabar a limpeza em apenas um dia, ainda temos tarefas pela frente, mas amanhã (sábado) vamos nos concentrar em um trabalho para a tentativa de dar uma 'nova cara para o município'", finalizou.

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