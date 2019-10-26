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DESASTRE AMBIENTAL

Marinha e Exército monitoram possível chegada de mancha de óleo ao ES

Ouça um trecho da entrevista concedida pelo governador Renato Casagrande à rádio CBN Vitória

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 out 2019 às 11:08
O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que o Governo do Estado, a Capitania dos Portos e o Exército estão monitorando diariamente a possível chegada da mancha de óleo às praias capixabas. Segundo Casagrande, os órgãos ambientais se preparam para atuar na limpeza e na contenção da mancha, principalmente em áreas de preservação ambiental. O alerta vermelho para o governo acionar o plano de ação emergencial é a chegada das manchas de óleo a Caravelas, localizada no Sul da Bahia. A cidade fica na região de Abrolhos e a menos de 200 quilômetros da divisa com o Espirito Santo.
Sonora governador - 26-10-19.mp3

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