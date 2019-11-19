Marinha confirma manchas de óleo na Serra e em Vila Velha

Após coletar amostras de óleo em praias da Grande Vitória, a Marinha confirmou que o material encontrado em praias de Vila Velha e Serra é o mesmo que apareceu em larga escala nas praias do Nordeste brasileiro. A confirmação foi divulgada na manhã desta terça-feira (19).

Segundo a Marinha, as análises coletadas em Jacaraípe, na Serra, no dia 15 de novembro, e na Praia de Interlagos, em Vila Velha, no dia 16, são de óleo que combinam com o encontrado no litoral nordestino. Já a amostra que foi recolhida em Vitória, em 15 de novembro, não combina com o mesmo óleo, tratando-se de um material muito mais antigo e degradado, segundo explicou em entrevista à rádio CBN Vitória o superintendente do Ibama no Espírito, Diego Libardi.