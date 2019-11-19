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Marinha confirma manchas de óleo na Serra e em Vila Velha

Ouça entrevista com o superintendente do Ibama no Espírito, Diego Libardi

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2019 às 11:32
Após coletar amostras de óleo em praias da Grande Vitória, a Marinha confirmou que o material encontrado em praias de Vila Velha e Serra é o mesmo que apareceu em larga escala nas praias do Nordeste brasileiro. A confirmação foi divulgada na manhã desta terça-feira (19).
Segundo a Marinha, as análises coletadas em Jacaraípe, na Serra, no dia 15 de novembro, e na Praia de Interlagos, em Vila Velha, no dia 16, são de óleo que combinam com o encontrado no litoral nordestino. Já a amostra que foi recolhida em Vitória, em 15 de novembro, não combina com o mesmo óleo, tratando-se de um material muito mais antigo e degradado, segundo explicou em entrevista à rádio CBN Vitória o superintendente do Ibama no Espírito, Diego Libardi.  
Os pequenos fragmentos de óleo já foram localizados em praias de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Serra e Vila Velha.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diego Libardi - 19-11-19

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