Marina pública em Vitória deverá estar concluída até 2021

Uma marina pública com capacidade para 260 embarcações e área social com restaurante, bar, lanchonete, loja de conveniência, áreas técnicas e de serviços deve ser implantada na área do píer de Iemanjá, na praia de Camburi, em Vitória, até inicio do ano de 2021.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling, os licenciamentos federais para a construção do empreendimento estão em andamento junto à Capitania dos Portos, à Superintendência de Patrimônio da União (SPU) e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A implantação da marina pública deve gerar cerca de 780 empregos após concluída.

A proposta é que a marina pública seja construída e administrada pela iniciativa privada. O projeto prevê que o espaço ofereça cerca de 100 vagas para embarcações de calado de até 3 metros, hangares para 160 embarcações de até 40 pés e área social e turística com restaurante, bar, lanchonete, loja de conveniência, áreas técnicas e de serviços.