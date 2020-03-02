Março deve ter chuvas acima da média no ES

O tempo deve seguir instável no Espírito Santo, pelo menos, até o próximo domingo (07). A informação é da meteorologista do Incaper Josélia Pegorim, em entrevista à CBN Vitória.. Nesta terça-feira (03), o sol deve aparecer entre muitas nuvens na Grande Vitória e o tempo deve ficar firme. Mas, na quarta (04), volta a chover com intensidade de moderada a forte em praticamente todo o Estado. Segundo a meteorologista, o mês de março deve ter chuvas acima da média. Saiba mais: