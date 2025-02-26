Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Marchinhas e concurso de rainha: conheça a programação de carnaval em Santa Leopoldina
Folia

Marchinhas e concurso de rainha: conheça a programação de carnaval em Santa Leopoldina

Ouça entrevista com a secretária de Cultura e Turismo de Santa Leopoldina, Geiza Risso

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2025 às 11:55
Carnaval com bonecos gigantes nas ruas de Santa Leopoldina
Carnaval com bonecos gigantes nas ruas de Santa Leopoldina Crédito: PMSL/Divulgação
Os dias de festa se aproximam e prefeituras de cidades do Espírito Santo têm a programação pronta para o carnaval. Artistas como Flavinha Mendonça, Nana Nunes e o grupo Regional da Nair farão a festa em Santa Leopoldina, cidade da região Serrana do Estado. Serão cinco dias de folia e diversão na cidade. Além dos tradicionais blocos de marchinhas, dos bonecos gigantes e do boi e da mulinha, também haverá espaço para a criançada com os bloquinhos kids e o concurso de Rainha e Princesa do Carnaval. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Santa Leopoldina, Geiza Risso, detalha a programação da festa na cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Geiza Risso - 26-02-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados