Marchinhas e concurso de rainha: conheça a programação de carnaval em Santa Leopoldina

Os dias de festa se aproximam e prefeituras de cidades do Espírito Santo têm a programação pronta para o carnaval. Artistas como Flavinha Mendonça, Nana Nunes e o grupo Regional da Nair farão a festa em Santa Leopoldina, cidade da região Serrana do Estado. Serão cinco dias de folia e diversão na cidade. Além dos tradicionais blocos de marchinhas, dos bonecos gigantes e do boi e da mulinha, também haverá espaço para a criançada com os bloquinhos kids e o concurso de Rainha e Princesa do Carnaval. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Santa Leopoldina, Geiza Risso, detalha a programação da festa na cidade. Ouça a conversa completa!