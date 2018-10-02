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Entrevistas

Marcelo Tas: "Que língua fala a molecada digital?"

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 19:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

02 out 2018 às 19:00
Questões relacionadas com o futuro da educação, o papel do professor e como os jovens podem se preparar para o novo mercado de trabalho serão temas da palestra do jornalista e educador Marcelo Tas, comentarista da rádio CBN, nesta quarta-feira (03), em Vitória. Neste dia, assinantes de A Gazeta receberão junto com o jornal o Guia do Ensino 2018 e no evento de lançamento, conhecido como Encontro de Pais e Mestres, Tas vai abordar os temas.
Como as novas tecnologias entram e são usadas dentro de casa através dos jovens e crianças. Afinal, o que eles - os seus filhos - fazem trancados navegando na rede lá dentro daquele quarto? Em entrevista ao CBN Cotidiano Marcelo Tas já adianta as questões que vão rodear a discussão no dia. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Tas - 02-10-18.mp3

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