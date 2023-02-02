Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Política

Marcelo Santos é eleito presidente da Assembleia Legislativa do ES

O parlamentar está no sexto mandato e vai comandar o Ales pelos próximos dois anos

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 17:55

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

02 fev 2023 às 17:55
O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos)
O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) Crédito: Lucas S. Costa
O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para o biênio 2023-2024. Sem disputa, a votação ocorreu na tarde desta quarta-feira (1°) após uma única chapa ter sido protocolada, com Hudson Leal (Republicanos) como 1º vice-presidente. O parlamentar está no sexto mandato e vai comandar o Ales pelos próximos dois anos. Também vai estar na nova Mesa Diretora o deputado Danilo Bahiense (PL) como segundo vice-presidente. O 1° secretário é João Coser (PT) e a 2ª secretária é Janete de Sá (PSB). Também estão na lista Sérgio Meneguelli (Republicanos) como 3° secretário e Adilson Espíndula (PDT) como 4° secretário. Marcelo Santos foi eleito com 27 votos favoráveis. Votaram contra a chapa única a deputada Camila Valadão (Psol) e o deputado Lucas Polese (PL). Theodorico Ferraço (PP) se absteve de votar. Ele presidiu a sessão preparatória, na qual ocorreu a eleição. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o deputado fala sobre o assunto!
Entrevista Aurélio de Freitas - Marcelo Santos - 02-02-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados