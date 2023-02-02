Marcelo Santos é eleito presidente da Assembleia Legislativa do ES

O deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) para o biênio 2023-2024. Sem disputa, a votação ocorreu na tarde desta quarta-feira (1°) após uma única chapa ter sido protocolada, com Hudson Leal (Republicanos) como 1º vice-presidente. O parlamentar está no sexto mandato e vai comandar o Ales pelos próximos dois anos. Também vai estar na nova Mesa Diretora o deputado Danilo Bahiense (PL) como segundo vice-presidente. O 1° secretário é João Coser (PT) e a 2ª secretária é Janete de Sá (PSB). Também estão na lista Sérgio Meneguelli (Republicanos) como 3° secretário e Adilson Espíndula (PDT) como 4° secretário. Marcelo Santos foi eleito com 27 votos favoráveis. Votaram contra a chapa única a deputada Camila Valadão (Psol) e o deputado Lucas Polese (PL). Theodorico Ferraço (PP) se absteve de votar. Ele presidiu a sessão preparatória, na qual ocorreu a eleição. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o deputado fala sobre o assunto!
Entrevista Aurélio de Freitas - Marcelo Santos - 02-02-23