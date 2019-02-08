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Marcelo Bretas: estados devem se estruturar para combater corrupção

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o juiz Marcelo Bretas, que esteve em Vitória, destacou a importância da colaboração premiada para o combate à corrupção e falou da necessidade de outros estados criarem uma estrutura adequada para solucionar esse tipo de crime

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 20:04

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 fev 2019 às 20:04
Responsável por comandar os julgamentos de primeira instância da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas esteve em Vitória, nesta sexta-feira (8), e em entrevista ao CBN Cotidiano destacou a importância da colaboração premiada para o combate à corrupção e falou da necessidade de outros estados criarem uma estrutura adequada para solucionar esse tipo de crime. Bretas também analisou o atual panorama nacional e a renovação do quadro político.
Além disso, ele ratificou os trabalhos da Lava Jato no Rio de Janeiro, que permanecem em ascensão e, mesmo silenciosamente, em um ritmo intenso. Bretas ministrou a aula magna inaugural da Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo (Esmages), com o tema ‘Colaboração Premiada - Aspectos Gerais’. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcelo Bretas - 11.08s - 08-02-19.mp3

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