Marcelo Bretas: estados devem se estruturar para combater corrupção

Responsável por comandar os julgamentos de primeira instância da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas esteve em Vitória, nesta sexta-feira (8), e em entrevista ao CBN Cotidiano destacou a importância da colaboração premiada para o combate à corrupção e falou da necessidade de outros estados criarem uma estrutura adequada para solucionar esse tipo de crime. Bretas também analisou o atual panorama nacional e a renovação do quadro político.