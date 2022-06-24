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30 anos do Recall

Marcas capixabas se profissionalizam e fidelizam público em três décadas

A festa de premiação acontece na noite desta sexta-feira (24). Ouça a entrevista!

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 10:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jun 2022 às 10:34
Troféu do Recall de Marcas da Rede Gazeta
Troféu do Recall de Marcas da Rede Gazeta 2021 Crédito: Divulgação
"O público consumidor do Espírito Santo não compra apenas porque determinada marca é do Estado, mas é porque o trabalho delas é muito bem feito e têm relação com as pessoas". A constatação é do diretor da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, responsável pela pesquisa do Recall de Marcas, que traz a percepção dos capixabas em 80 categorias, em entrevista à CBN Vitória. A festa de premiação do 30º Recall de Marcas acontece na noite desta sexta-feira (24). Ouça a entrevista!
Entrevista Fernanda Queiroz - José Luiz Orrico - 24 -06-22
O evento volta a ser presencial após dois anos em formato online, devido a pandemia. Com o tema “Há 30 anos a resposta do mercado”, a cerimônia reconhece empresas, instituições e órgãos que são referências nos segmentos em que atuam. A pesquisa desenvolvida pela Futura Inteligência realizou 2,4 mil entrevistas na Grande Vitória e envolveu a percepção dos capixabas em 80 categorias neste ano. Ao todo, mais de 6.000 marcas foram citadas.

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