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ENTREVISTA

Marca da gestão deve ser o diálogo, diz novo secretário de Educação

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 15:10

Publicado em 

15 nov 2018 às 15:10
O professor universitário Vitor Amorim de Angelo vai ser o secretário de Educação de Casagrande Crédito: Raphael Marques/Assessoria de Casagrande
O novo secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor Amorim de Angelo, em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (15), diz que o momento é de se inteirar sobre os projetos da pasta, pois haverá a troca de comando no governo, mas para os alunos é a continuidade da vida escolar, por isso, não pode haver falhas. "A prioridade é conhecer todas as informações oficiais da Secretaria da Educação, pois nem sempre elas são conhecidas com o detalhamento necessário. Precisamos conhecer em profundidade o planejamento, os projetos em andamento, eventuais problemas, e se for o caso, como estão sendo enfrentados. De hoje até o início do governo, será prioridade conhecer em detalhes, junto com a transição, o atual estágio da pasta".
Sobre o ano de 2019, que vai trazer momentos de discussão sobre a melhoria do ensino, juntamente com sua qualidade, o novo secretário, que é doutor em Ciências Sociais, afirma que a marca da gestão deve ser o diálogo. "Estamos cientes disso. Foi uma promessa do governador eleito e essa instrução me foi passada: que tenhamos uma gestão de extremo diálogo. Estamos falando de assuntos polêmicos, sensíveis, que precisam de discussão ponderada, ouvindo todos os atores do processo, como alunos, professores e a sociedade. Nossa postura será de muito diálogo, pois nesse momento, a função das pessoas que estão em posição de liderança é dirimir conflitos". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Vitor Amorim - 15-11-18

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