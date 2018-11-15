Marca da gestão deve ser o diálogo, diz novo secretário de Educação

O novo secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor Amorim de Angelo, em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta quinta-feira (15), diz que o momento é de se inteirar sobre os projetos da pasta, pois haverá a troca de comando no governo, mas para os alunos é a continuidade da vida escolar, por isso, não pode haver falhas. "A prioridade é conhecer todas as informações oficiais da Secretaria da Educação, pois nem sempre elas são conhecidas com o detalhamento necessário. Precisamos conhecer em profundidade o planejamento, os projetos em andamento, eventuais problemas, e se for o caso, como estão sendo enfrentados. De hoje até o início do governo, será prioridade conhecer em detalhes, junto com a transição, o atual estágio da pasta".