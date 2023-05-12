Maratona do 'Roda de Boteco 2023' tem início no CBN Cotidiano

Começou a maratona! O tradicional Roda de Boteco começou nesta quinta-feira (11) e vai até 11 de junho em vários estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, na Grande Vitória, com petiscos que variam de bolinhos, polenta frita, pasteis e outras delícias. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a chef Regina Maris, uma das participantes da edição do "Roda", fala da expectativa para a disputa deste ano e sua relação com a gastronomia. Em destaque ela apresenta os seguintes pratos: o Baião de Dois à moda Regina Maris e a Paella Frita. Ouça a conversa completa!
Roda de Boteco - Regina Maris - 12-05-23