Maquinário e estrutura do relógio da Praça Oito serão restaurados

O relógio da praça Oito, um dos mais simbólicos monumentos de Vitória, será restaurado. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explica que são duas frentes de trabalho. "Haverá uma recuperação do antigo maquinário do relógio e outra para recupera as laterais da estrutura, que sofre inclusive com pichações", disse.

O secretário disse que a empresa que vai atuar no projeto ainda vai apresentar quais será a forma de recuperação do maquinário, que tem peças muito antigas. "Esperamos também que na recuperação o relógio volte com os acordes do hino do Espírito Santo, como era tradicional". O prazo para o fim dos trabalho é para dezembro. Ouça a explicação na íntegra: