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ENTREVISTA

Maquinário e estrutura do relógio da Praça Oito serão restaurados

Publicado em 21 de Setembro de 2017 às 21:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 set 2017 às 21:00
O relógio da praça Oito, um dos mais simbólicos monumentos de Vitória, será restaurado. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, explica que são duas frentes de trabalho. "Haverá uma recuperação do antigo maquinário do relógio e outra para recupera as laterais da estrutura, que sofre inclusive com pichações", disse.
O secretário disse que a empresa que vai atuar no projeto ainda vai apresentar quais será a forma de recuperação do maquinário, que tem peças muito antigas. "Esperamos também que na recuperação o relógio volte com os acordes do hino do Espírito Santo, como era tradicional". O prazo para o fim dos trabalho é para dezembro. Ouça a explicação na íntegra:
Entrevista - Francisco Grijó - 21-09-17

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