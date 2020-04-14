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CBN UNIVERSIDADE

Mapa mostra como a Covid-19 se espalhou pelo ES entre março e abril

Ouça entrevista com o Pós-Doutor e professor do Departamento de Estatística da Ufes, Adelmo Inácio Bertolde

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 abr 2020 às 11:28
Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo vêm se debruçando em estudos e pesquisas sobre o novo coronavírus. Há várias iniciativas em diferentes áreas que a CBN Vitória apresentará ao longo das próximas semanas. Uma delas envolve a construção de um mapa de distribuição da doença no Espírito Santo, um recurso visual que ajudará Estado e municípios a entenderem como a mancha da Covid-19 se espalha. O mapa foi desenvolvido pelo Pós-Doutor e professor do Departamento de Estatística da Ufes, Adelmo Inácio Bertolde. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adelmo Inácio - 14-04-20
 Conforme visualizado nos mapas, o Covid-19 teve as primeiras taxas de casos confirmados na Grande Vitória e foi se espalhando para algumas cidades satélites do interior, e destas, continua avançando para outras cidades vizinhas, segundo análise do professor. 
Os casos confirmados de Covid-19 utilizados neste trabalho foram extraídos dos boletins da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo-SESA/ES. Os dados populacionais são as projeções municipais para o ano de 2019 do IBGE. A série teve início em 19 de março por ter sido a data em que a SESA passou a divulgar os dados por municípios.
Confira o vídeo com que mostra a evolução de casos da Covid-19 no ES: 

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