Mapa mostra como a Covid-19 se espalhou pelo ES entre março e abril

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo vêm se debruçando em estudos e pesquisas sobre o novo coronavírus. Há várias iniciativas em diferentes áreas que a CBN Vitória apresentará ao longo das próximas semanas. Uma delas envolve a construção de um mapa de distribuição da doença no Espírito Santo, um recurso visual que ajudará Estado e municípios a entenderem como a mancha da Covid-19 se espalha. O mapa foi desenvolvido pelo Pós-Doutor e professor do Departamento de Estatística da Ufes, Adelmo Inácio Bertolde.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Adelmo Inácio - 14-04-20

Conforme visualizado nos mapas, o Covid-19 teve as primeiras taxas de casos confirmados na Grande Vitória e foi se espalhando para algumas cidades satélites do interior, e destas, continua avançando para outras cidades vizinhas, segundo análise do professor.

Os casos confirmados de Covid-19 utilizados neste trabalho foram extraídos dos boletins da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo-SESA/ES. Os dados populacionais são as projeções municipais para o ano de 2019 do IBGE. A série teve início em 19 de março por ter sido a data em que a SESA passou a divulgar os dados por municípios.