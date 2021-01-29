Mapa de risco vai determinar continuidade de aulas presenciais no ES

Todas as escolas públicas, municipais e estaduais, retornarão ao ensino presencial, mesmo que de forma híbrida, até o dia 1º de março no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, explicou que a retomada do ensino acontece a partir do dia 3 de fevereiro, com os gestores municipais tendo a liberdade para escolher como se dará o início das atividades escolares. Ele apontou que o funcionamento das escolas adotará medidas sanitárias de segurança para evitar a contaminação por coronavírus, com o mapa de risco determinando, semanalmente, se as aulas presenciais continuam ou não. Ouça: