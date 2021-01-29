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VOLTA ÀS AULAS

Mapa de risco vai determinar continuidade de aulas presenciais no ES

O entrevistado é o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 10:47

Publicado em 

29 jan 2021 às 10:47
O assunto é volta às aulas Crédito: Fernando Madeira
Todas as escolas públicas, municipais e estaduais, retornarão ao ensino presencial, mesmo que de forma híbrida, até o dia 1º de março no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, explicou que a retomada do ensino acontece a partir do dia 3 de fevereiro, com os gestores municipais tendo a liberdade para escolher como se dará o início das atividades escolares. Ele apontou que o funcionamento das escolas adotará medidas sanitárias de segurança para evitar a contaminação por coronavírus, com o mapa de risco determinando, semanalmente, se as aulas presenciais continuam ou não. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Vitor de Ângelo - 29-01-21.mp3

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