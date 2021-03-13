Mapa de risco: entenda o aumento no número de cidades em risco alto

48º Mapa de Risco do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

No novo mapa de risco apresentado pelo governo do Espírito Santo, nesta sexta-feira (12), 17 cidades estão em risco alto para a transmissão do novo coronavírus. As demais 61 cidades em risco moderado. Não há município, então, em risco baixo. O mapa vale de segunda-feira (15) até domingo (21), mas as cidades que estão classificadas em risco alto permanecem por essa classificação por 14 dias. Até na última semana Ibatiba, no Sul do estado, era a única cidade em risco alto para a doença. O que explica essa mudança e qual é o novo retrato da pandemia no Espírito Santo? Em entrevista à CBN Vitória, Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), falou sobre o assunto. "É momento de atenção e alerta que estamos vivendo", adianta.

Lira destaca, por exemplo, fatores como o crescimento da média móvel da doença e também na demandas por leitos. A taxa de ocupação nos leitos de UTIs, ele explica, está entre 83 a 84%, no momento. Os dados do Carnaval deste ano também começam a impactar no comportamento pandêmico. "Aquelas aglomerações do Carnaval explicam, em parte, o aumento dos casos", explica.

"A conta está chegando alta pra toda a sociedade por conta de irresponsabilidade da atitude de pequenos grupos de jovens. Outro fator que temos que considerar é o aumento da sazonalidade dos casos da síndrome respiratória". O diretor também alerta para a influência do cenário nacional. "23 unidades da federação estão em risco alto, com alta média móvel de casos. Hoje, o Brasil vive o pior momento da pandemia. Temos estados brasileiros em colapso - ou entrando", destaca. Confira as explicações completas!