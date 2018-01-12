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Mapa de Feiras Orgânicas facilita acesso aos alimentos agroecológicos

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 13:41

Publicado em 

12 jan 2018 às 13:41
Cada vez mais a demanda pela aquisição de produtos orgânicos tem aumentado em todo o País. Mas você sabia que já existe uma forma de encontrar esses produtos sem veneno e de forma prática? O Mapa de Feiras Orgânicas, idealizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), tem o objetivo de aproximar o consumidor dos alimentos orgânicos, cresceu cerca de 340% no número de feiras cadastradas, desde 2012. Nesta edição do CBN Vitória, a nutricionista e responsável pelo programa de Alimentação do Idec, Ana Paula Bortoletto, traz detalhes do programa. Confira!
Entrevista - John Gomes - Ana Paula Bortoletto Idec - 12-01-18

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