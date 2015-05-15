Mapa da Violência revela números de uma nação em guerra, analisa sociólogo

O Brasil registrou 42.416 mortes por armas de fogo em 2012, sendo que a grande maioria (40.077) é formada por casos de homicídio. Os dados estão no “Mapa da Violência 2015”, divulgado nesta quinta-feira, 14 de maio. O relatório traz ainda o ranking das 100 cidades com mais mortes causadas por armas de fogo. A lista leva em conta apenas municípios com mais 20 mil habitantes. Entres as cidades estão os municípios da Serra e de Cariacica.O sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, autor do Mapa, avalia em entrevista ao programa CBN Cotidiano que os números retratam uma realidade de guerra e conflito, ao contrário do ambiente que vemos no país.