Mapa da Educação vai reunir informações sobre o que o mercado precisa

Uma plataforma colaborativa intitulada "Mapa da Educação" será disponibilizada até o final de março deste ano com informações sobre qual formação profissional o mercado oferece e necessita. Além disso, por meio da plataforma será possível localizar, por município, os cursos de formação profissional ofertados por escolas públicas e privadas em todo o Estado, além do quantitativo de profissionais demandados pelo mercado. O projeto é uma parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves, o Movimento Espírito Santo em Ação e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional . Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, explica que a plataforma busca estabelecer um canal de comunicação permanente entre empregadores e escolas e melhorar a composição imediata da oferta de vagas da educação profissional.