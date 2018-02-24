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Mapa da Educação vai reunir informações sobre o que o mercado precisa

A plataforma permitirá localizar, por município, os cursos de formação profissional ofertados

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 11:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2018 às 11:57
Uma plataforma colaborativa intitulada "Mapa da Educação" será disponibilizada até o final de março deste ano com informações sobre qual formação profissional o mercado oferece e necessita. Além disso, por meio da plataforma será possível localizar, por município, os cursos de formação profissional ofertados por escolas públicas e privadas em todo o Estado, além do quantitativo de profissionais demandados pelo mercado. O projeto é uma parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves,  o Movimento Espírito Santo em Ação e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional . Em entrevista à CBN Vitória, a presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Gabriela Lacerda, explica que a  plataforma busca estabelecer um canal de comunicação permanente entre empregadores e escolas e melhorar a composição imediata da oferta de vagas da educação profissional. 
Entrevista - Fernanda Queiroz- Gabriela Lacerda - 24-02-18

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