Mapa Brasileiro da Covid-19 aponta que no ES isolamento é de 36,5%

Além do serviço que é oferecido pelas empresas de telefonia aos estados, com a medição das manchas de calor captadas pelas estações de telefonia celular, um outro mapa também vem sendo muito utilizado por universidades e pelo Ministério da Saúde. É o mapabrasileirodacovid.inloco.com.br, desenvolvido pela empresa Inloco e que utiliza dados de GPS e Wifi captados por meio de aplicativos de parceiros instalados em dispositivos móveis. Qualquer pessoa pode ter acesso aos dados e nele a população pode acompanhar o índice nacional e a divisão por estado, com o histórico da semana. O conteúdo é atualizado diariamente, sempre durante a madrugada, com as informações do dia anterior, como explica em entrevista à CBN Vitória, Luciano Melo, gerente de dados da startup Inloco e cientista de dados.