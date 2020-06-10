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COVID-19

Mapa Brasileiro da Covid-19 aponta que no ES isolamento é de 36,5%

Ouça detalhes de como funciona esta medição nesta entrevista

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jun 2020 às 11:08
O Índice de Isolamento Social (ISS) é uma unidade capaz de indicar qual o percentual da população que vem aderindo ao distanciamento e a quarenta, medidas apontadas como fundamentais para evitar a propagação do novo coronavírus.
Além do serviço que é oferecido pelas empresas de telefonia aos estados, com a medição das manchas de calor captadas pelas estações de telefonia celular, um outro mapa também vem sendo muito utilizado por universidades e pelo Ministério da Saúde. É o mapabrasileirodacovid.inloco.com.br, desenvolvido pela empresa Inloco e que utiliza dados de GPS e Wifi captados por meio de aplicativos de parceiros instalados em dispositivos móveis. Qualquer pessoa pode ter acesso aos dados e nele a população pode acompanhar o índice nacional e a divisão por estado, com o histórico da semana. O conteúdo é atualizado diariamente, sempre durante a madrugada, com as informações do dia anterior, como explica em entrevista à CBN Vitória, Luciano Melo, gerente de dados da startup Inloco e cientista de dados. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Melo - 10-06-20

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