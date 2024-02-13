Manual do Eleitor: o que é preciso para votar nas eleições 2024?

Fim de Carnaval, no bom e velho dicionário popular do brasileiro, quer dizer começo oficial de ano. E, como 2024 é ano de eleições municipais, nada melhor do que aproveitar o fim da folia e entender o que é preciso para estar apto a ir às urnas e escolher os prefeitos e vereadores, no primeiro final de semana de outubro. Em entrevista à CBN Vitória, a membra da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Rosiane Marrochi explicou o que é preciso para estar em dia com Sistema Eleitoral. Ouça a conversa completa!