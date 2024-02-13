Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleições municipais

Manual do Eleitor: o que é preciso para votar nas eleições 2024?

Ouça sobre prazos e obrigações com a membra da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Rosiane Marrochi

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 11:09

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 fev 2024 às 11:09
Testes das urnas eletrônicas
Urnas eletrônicas Crédito: Fernando Madeira
Fim de Carnaval, no bom e velho dicionário popular do brasileiro, quer dizer começo oficial de ano. E, como 2024 é ano de eleições municipais, nada melhor do que aproveitar o fim da folia e entender o que é preciso para estar apto a ir às urnas e escolher os prefeitos e vereadores, no primeiro final de semana de outubro. Em entrevista à CBN Vitória, a membra da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Rosiane Marrochi explicou o que é preciso para estar em dia com Sistema Eleitoral. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - ROSIANE MARROCHI - 13-02-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados