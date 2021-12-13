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Tráfico Humano

Mantenópolis tem o maior número de deportados dos EUA em todo o ES

Ouça detalhes na entrevista com o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 12:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 dez 2021 às 12:07
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Federal realizou nas últimas semanas operações, com o apoio da Interpol, em busca de quadrilhas que atuam na imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Reportagem especial do programa Fantástico, da TV Globo, revelou neste domingo (12) que para fugir da fiscalização, os bandidos mudaram de estratégia e agora estão criando famílias de mentira para facilitar a entrada clandestina de imigrantes. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer, detalhou a atuação destas quadrilhas e explicou também como funcionava o esquema de emissão de passaportes em Mantenópolis (ES). Num período de dois anos, foram mais de 400 emissões na cidade que tem 15 mil habitantes. Um outro destaque é que o município também tem o maior número de deportados em relação as demais cidades do Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Helmer - 13-12-21.mp3

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