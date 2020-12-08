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Mantenópolis: risco alto da covid é consequência do período eleitoral

Afirmação é do secretário municipal de Saúde de Mantenópolis, Filippe Sampaio Almeida Cardoso

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:27
Mantenópolis foi classificada como risco alto pelo 34º mapa da covid-19 no ES Crédito: Reprodução
O aumento do número de casos confirmados da covid-19 em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, é resultado de reuniões no período eleitoral. A afirmação é do secretário de saúde do município, Filippe Sampaio Almeida Cardoso, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça a entrevista completa:
Entrevista Fabio Botacin - Felipe Sampaio - 08-12-20
Mantenópolis foi classificada como cidade em risco alto no 34º mapa de risco, que entrou em vigência na segunda-feira (7) e vale até domingo (13). Até o último dia 6, o município de 16 mil habitantes estava em risco moderado. Segundo dados do Painel Covid-19 ES, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Mantenópolis tem 375 casos confirmados da doença e 12 óbitos.

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