Mantenópolis: risco alto da covid é consequência do período eleitoral

O aumento do número de casos confirmados da covid-19 em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, é resultado de reuniões no período eleitoral. A afirmação é do secretário de saúde do município, Filippe Sampaio Almeida Cardoso, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça a entrevista completa:

Mantenópolis foi classificada como cidade em risco alto no 34º mapa de risco, que entrou em vigência na segunda-feira (7) e vale até domingo (13). Até o último dia 6, o município de 16 mil habitantes estava em risco moderado. Segundo dados do Painel Covid-19 ES, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Mantenópolis tem 375 casos confirmados da doença e 12 óbitos.