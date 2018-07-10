EMBATE JURÍDICO

Manifesto conjunto do ES e Pará questionará Temer sobre ferrovias

Vale diz ao governo do Estado que investimento no Cento-Oeste foi determinação do governo Federal

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 11:59

Fernanda Queiroz

Uma ação civil pública será protocolada nesta quinta-feira (12) pela Procuradoria Geral do Estado contra a União questionando a decisão do governo federal de remanejar os recursos inicialmente previstos para o ramal ferroviário sul da Vitória a Minas para o Centro-Oeste do país. Segundo o Procurador-geral do Espírito Santo, Alexandre Alves, a ação será protocolada junto à Justiça Federal e irá questionar também as vantagens da renovação antecipada da concessão da Vitória a Minas e os valores do investimento.
Alexandre Alves informou que na manhã desta terça-feira (10), em uma reunião com a Vale, o representante da empresa afirmou que o investimento previsto inicialmente para o Espírito Santo só foi destinado para o Centro-Oeste por determinação do governo Federal. O Procurador também informou que ainda nesta terça-feira (10) o governador do Pará, Simão Jatene, estará no Espírito Santo para a assinatura de um manifesto conjunto com o governo do Espírito Santo contra a decisão do governo federal de remanejar para o Centro-Oeste os investimentos previstos para as Estradas de Ferro Vitória a Minas e Carajás. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Nogueira Alves - 10-07-18

