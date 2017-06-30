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Protestos

Manifestantes tentaram impedir circulação de ônibus, diz secretário

Informação é do secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia. Ele informa que pelo menos 700 policiais foram às ruas

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 10:35

Publicado em 

30 jun 2017 às 10:35
Secretário de Segurança Pública, André Garcia Crédito: Sesp | Divulgação
Pessoas que estariam ligadas às manifestações desta sexta-feira (30) tentaram fazer piquetes em frente às garagens de algumas viações, para impedir a circulação de ônibus na Grande Vitória. A informação é do secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Os protestos são contra o pacote de reformas propostos pelo governo federal, entre eles a Reforma Trabalhista.  O secretário informou que houve necessidade de uso de força em um desses casos.
Manifestantes tentaram impedir circulação de ônibus, diz secretário
"Alguns manifestantes ligados a centrais sindicais tentaram impedir a circulação de ônibus. Nós tivemos que fazer em algumas garagens intervenções da Polícia Militar para garantir a saída desses ônibus. Em uma dessas intervenções a gente teve que usar a força", contou. Procurados pela reportagem da CBN, organizadores do protesto afirmaram desconhecer essa tentativa de manifestantes.
A mobilização é nacional e organizada por sindicatos de trabalhadores. André Garcia informa que pelo menos 700 policiais foram às ruas, desde às 4 horas para reforçar a segurança em avenidas de grande circulação. 
Esse reforço de segurança também foi realizado nos terminais de ônibus. O objetivo, de acordo com o secretário, era garantir o livre trânsito de pessoas e veículos na região metropolitana. "O objetivo nosso é minimizar o impacto na mobilidade do capixaba, garantir a segurança de todos, inclusive de quem está manifestando, mas não permitir que haja nenhum abuso", comentou
André Garcia também diz que vários pneus foram retirados, por policiais, de alguns locais no período da madrugada. Eles seriam utilizados, de acordo com a polícia, para pontos de bloqueio de trânsito em acessos à Terceira Ponte, em Vila Velha, e na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na altura do acesso à Rodovia Norte-Sul.
Oução a entrevista completa
Entrevista - Fabio Botacin - Andre Garcia - 30-06-17

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