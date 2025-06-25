Mando: 'ES não é local para este tipo de crime', diz secretário de Segurança sobre morte de empresário

O secretário de Estado de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, disse em entrevista nesta quarta-feira (25) à CBN Vitória, que o assassinato do empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, ocorrido em uma das avenidas mais movimentadas da Praia da Costa, em Vila Velha, chamou atenção pela organização. Três suspeitos de envolvimento na execução já foram presos. "O que chamou a atenção é que a gente tem a criminalidade de todos os dias aqui, mas esse caso chamou a atenção pela organização. Organização que é, claramente, um crime de mando. O Espírito Santo já passou e, quem é mais antigo se lembra desses momentos, por um Estado marcado pelo crime de mando. Então, para nós, é fundamental dar uma resposta e mandar o recado bem claro: 'o Espírito Santo não é o local para esse tipo de criminalidade' e a gente não vai aceitar isso". O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha