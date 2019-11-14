Manchas de óleo atingem praia de Jacaraípe e são recolhidas

Manchas de óleo em Jacaraípe Crédito: Divulgação

Fragmentos de óleo foram encontrados em uma praia de Jacaraípe, na Serra, na manhã desta quinta-feira (14). A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal da Serra, e dada em primeira mão à Rádio CBN Vitória (92,5 FM). Em entrevista, a secretária de Meio Ambiente do município da Serra, Áurea Almeida, relatou que os fragmentos foram localizados pela manhã na praia de Jacaraípe, e que foram recolhidos e encaminhados para a Marinha para análise.

"São fragmentos pequenos, mas estavam na praia. Se iniciou o tratamento de monitoramento e limpeza do material. Não foi visualizada nenhuma mancha na água, e sim na faixa de areia", explicou. A secretária afirmou ainda que os fragmentos são pequenos, do tamanho de um grão de arroz e, apesar de ser um volume que não representa uma quantidade muito expressiva, equipes da prefeitura fazem o monitoramento nos 23 quilômetros na faixa de areia de Jacaraípe.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Áurea Almeida - 14-11-19

"O município estava preparando um plano de ação antes mesmo da chegada do óleo. Estamos dando continuidade às ações, todos estão mobilizados e preparados para amanhã e neste final de semana minimizar qualquer tipo de impacto que possa acontecer diante da presença desses fragmentos"

Quem encontrar qualquer tipo de material oleoso parecido com os fragmentos que poluíram as praias do Nordeste e chegaram ao Espírito Santo, deve acionar a Defesa Civil pelo número (27) 9 9812-6040 ou fazer contato com a Marinha do Brasil pelo 185.