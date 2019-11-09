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ÓLEO SEGUE PARA O SUL

Mancha de óleo segue em direção ao Sul do ES

Segundo o Ibama, o movimento de correntezas pode alternar a chegada das manchas de óleo nas cidades, mas indica a tendência delas seguirem para o Sul

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 14:20

Publicado em 

09 nov 2019 às 14:20
Com a chegada de fragmentos de óleo no balneário de Guriri, em São Mateus, as cidades que já estavam alertas sobre a questão, agora entram em 'alerta máximo'. As praias continuam sendo monitoradas todos os dias. O óleo "pulou" as praias de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, que faz limite com Mucuri, última cidade ao Sul da Bahia 
O Ibama continua acompanhando o monitoramento das praias do Espírito Santo. O Superintendente Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Diego Libardi, afirma que o movimento de correntezas pode alternar a chegada das manchas de óleo nas cidades, mas indica a tendência delas seguirem para o Sul. Ele também destaca que, por enquanto, a quantidade de óleo encontrada em Guriri não oferece risco a banhistas. Os fragmentos do material não chegam a 100 gramas e, por isso, têm impacto pequeno ao meio ambiente. De toda maneira, ninguém deve tocá-los. Ouça a entrevista.
Entrevista - Patricia Vallim - Diego Libardi- 09-11-19.mp3
 

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