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Mancha de óleo: Espírito Santo entra em alerta máximo

Diego Libardi superintendente do Ibama no ES, afirma que o óleo chegou a Nova Viçosa, vizinha de Mucuri, na Bahia, que faz divisa com o Espirito Santo

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 13:41

Publicado em 

04 nov 2019 às 13:41
O Espírito Santo entrou em "alerta máximo" por causa do avanço da mancha de óleo que vem do Nordeste. Segundo Diego Libardi superintendente do Ibama no Estado, o óleo chegou a Nova Viçosa, vizinha de Mucuri, na Bahia, que faz divisa com o Espirito Santo. Nesta segunda (04), reuniões foram marcadas com gestores do Meio Ambiente do Governo do Estado e dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. Além de Conceição da Barra, São mateus e Linhares, equipes de apoio e emergência também serão montadas nesses municípios para o caso do óleo continuar avançando para o Sul. Os grupos podem ser acionados a qualquer momento. Ouça os detalhes na entrevista.
Entrevista - Patricia Vallim - Diego Libardi - 04-11-19

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