Mancha de óleo: Espírito Santo entra em alerta máximo

O Espírito Santo entrou em "alerta máximo" por causa do avanço da mancha de óleo que vem do Nordeste. Segundo Diego Libardi superintendente do Ibama no Estado, o óleo chegou a Nova Viçosa, vizinha de Mucuri, na Bahia, que faz divisa com o Espirito Santo. Nesta segunda (04), reuniões foram marcadas com gestores do Meio Ambiente do Governo do Estado e dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. Além de Conceição da Barra, São mateus e Linhares, equipes de apoio e emergência também serão montadas nesses municípios para o caso do óleo continuar avançando para o Sul. Os grupos podem ser acionados a qualquer momento. Ouça os detalhes na entrevista.