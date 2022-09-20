Manato é o segundo a participar de Sabatina: conheça propostas para governo

Em mais uma sabatina da série com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida pela CBN e A Gazeta, Carlos Manato (PL) é o entrevistado desta terça-feira (20), a partir das 10 horas. Durante uma hora o candidato responderá às perguntas formuladas pela CBN e pelos colunistas de A Gazeta, Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022. Serão entrevistados os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados tem como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.