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Eleições 2022

Manato é o segundo a participar de Sabatina: conheça propostas para governo

A série segue nesta quarta-feira (21), com Guerino Zanon (PSD); na quinta-feira (22), com Audifax Barcelos (Rede); e na sexta-feira (23), com Capitão Vinicius Sousa (PSTU)

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 set 2022 às 11:20
O candidato Carlos Manato (PL) durante sabatina de A Gazeta/CBN Vitória
O candidato Carlos Manato (PL) durante sabatina de A Gazeta/CBN Vitória Crédito: Joyce Meriguetti | A Gazeta
Em mais uma sabatina da série com os candidatos ao governo do Espírito Santo promovida pela CBN e A Gazeta, Carlos Manato (PL) é o entrevistado desta terça-feira (20), a partir das 10 horas. Durante uma hora o candidato responderá às perguntas formuladas pela CBN e pelos colunistas de A Gazeta, Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Essa é mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos candidatos que concorrem ao comando do Palácio Anchieta nas eleições 2022. Serão entrevistados os cinco nomes mais bem colocados na pesquisa Ipec/Rede Gazeta divulgada no dia 2 de setembro. A ordem dos sabatinados tem como base a colocação do candidato na sondagem estimulada de intenção de votos.
A série começou nesta segunda-feira (19) com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, e seguirá na quarta-feira (21), com Guerino Zanon (PSD); na quinta-feira (22), com Audifax Barcelos (Rede); e na sexta-feira (23), com Capitão Vinicius Sousa (PSTU). Os candidatos Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB), que não estavam entre os cinco mais bem colocados na pesquisa Ipec, mas pontuaram, vão participar de uma reportagem com duração de cinco minutos a ser veiculada no sábado (24) na rádio e no site. 
Carlos Manato (PL) tem 65 anos e é médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Foi deputado federal por quatro mandatos entre 2003-2019 e disputou a eleição para o Governo do Espírito Santo em 2018, ficando na segunda colocação. O vice dele é Bruno Lourenço (PTB). 
Sabatina - Carlos Manato - 20-09-22

REVEJA:

Reveja a entrevista com o candidato Renato Casagrande (PSB). 

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