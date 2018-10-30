Manato analisa cenário com a vitória de Jair Bolsonaro para o ES

No último domingo (28), Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito o 38º Presidente do Brasil. Ele obteve 55,1% dos votos (57.797.847 votos), contra 44,9% de Fernando Haddad (PT) (47.040.906 votos). A configuração do mapa eleitoral no Espírito Santo não mudou no segundo turno. Dos 78 municípios, o presidente eleito venceu nos mesmos 64, inclusive na Região Metropolitana. A votação de Haddad, portanto, foi maior em apenas 14 cidades, todas nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

Bolsonaro cresceu sua votação em 8,2 pontos percentuais, passando de 54,76% da preferência do eleitorado para 63%. No primeiro turno, ele havia recebido 1.122.131 votos e, agora, chegou a 1.276.611. O deputado federal Carlos Manato (PSL), que disputou o governo do Estado, foi um dos responsáveis pela coordenação da campanha do presidente eleito. Em entrevistas, após o resultado das urnas, o deputado destacou que o correligionário deverá ter uma postura conciliadora, no enxugamento da máquina pública e no investimento na segurança.

Nesta terça o deputado reassumiu a presidência do PSL Estadual. O deputado, que havia se afastado da liderança do partido devido às eleições, retoma suas funções e diz que o objetivo agora é fortalecer o PSL em todo o Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Manato destaca o cenário para o ES com a eleição de Jair Bolsonaro. Confira!