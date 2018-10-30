Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevistas

Manato analisa cenário com a vitória de Jair Bolsonaro para o ES

Nesta terça (30) o deputado reassumiu a presidência do PSL Estadual. O deputado, que havia se afastado da liderança do partido devido às eleições, retoma suas funções e diz que o objetivo agora é fortalecer o PSL em todo o Espírito Santo

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 20:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 out 2018 às 20:20
No último domingo (28), Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito o 38º Presidente do Brasil. Ele obteve 55,1% dos votos (57.797.847 votos), contra 44,9% de Fernando Haddad (PT) (47.040.906 votos). A configuração do mapa eleitoral no Espírito Santo não mudou no segundo turno. Dos 78 municípios, o presidente eleito venceu nos mesmos 64, inclusive na Região Metropolitana. A votação de Haddad, portanto, foi maior em apenas 14 cidades, todas nas regiões Norte e Noroeste do Estado.
Bolsonaro cresceu sua votação em 8,2 pontos percentuais, passando de 54,76% da preferência do eleitorado para 63%. No primeiro turno, ele havia recebido 1.122.131 votos e, agora, chegou a 1.276.611. O deputado federal Carlos Manato (PSL), que disputou o governo do Estado, foi um dos responsáveis pela coordenação da campanha do presidente eleito. Em entrevistas, após o resultado das urnas, o deputado destacou que o correligionário deverá ter uma postura conciliadora, no enxugamento da máquina pública e no investimento na segurança.
Nesta terça o deputado reassumiu a presidência do PSL Estadual. O deputado, que havia se afastado da liderança do partido devido às eleições, retoma suas funções e diz que o objetivo agora é fortalecer o PSL em todo o Espírito Santo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Manato destaca o cenário para o ES com a eleição de Jair Bolsonaro. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Manato - 30-10-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados